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09.08.2019 11:42
Рубрика: Власть

Орешкин рассказал о работе над таможенными пошлинами в ЕАЭС

Текст: Владимир Кузьмин (Чолпон-Ата)

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) работают над новыми предложениями по распределению ввозных таможенных пошлин. Действующий порядок заканчивает действие в конце этого года, и уже долгие месяцы государства не могут утвердить новый из-за возражений белорусской стороны.

Фото: iStock
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На заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего в Киргизии, в этом вопросе был достигнут очень существенный прогресс, рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. "Есть предложения, которые пока никто не отвергает", - сказал он.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что страны взяли паузу, чтобы в течение 10 дней на национальных уровнях проработать поступившие инициативы.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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