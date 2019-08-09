Орешкин рассказал о работе над таможенными пошлинами в ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) работают над новыми предложениями по распределению ввозных таможенных пошлин. Действующий порядок заканчивает действие в конце этого года, и уже долгие месяцы государства не могут утвердить новый из-за возражений белорусской стороны.

На заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего в Киргизии, в этом вопросе был достигнут очень существенный прогресс, рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. "Есть предложения, которые пока никто не отвергает", - сказал он.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что страны взяли паузу, чтобы в течение 10 дней на национальных уровнях проработать поступившие инициативы.