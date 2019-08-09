От аптек могут потребовать включать в ассортимент дешевые лекарства

Для предотвращения "вымывания" из продажи лекарственных препаратов низкой ценовой группы от аптек могут начать требовать увеличивать ассортимент закупаемых у производителей и реализуемых лекарств, в том числе и с наиболее доступными ценами.

Такие требования, как уточнили "Российской газете" в Минпромторге России, содержатся в дорожной карте "Развитие конкуренции в здравоохранении", утвержденной распоряжением правительства России 12 января прошлого года. Кроме того, там прописано требование установления профессиональной ответственности медицинских работников за нарушение законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств и в сфере охраны здоровья.

"Соответствующие мероприятия нацелены в том числе на повышение доступности лекарственных препаратов для пациентов на основе реализации их права выбора лекарственного препарата по наиболее приемлемой цене и на разъяснение гражданам информации о наличии более дешевых аналогов дорогостоящих лекарственных препаратов", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, Минздравом России был разработан и внесен в правительство законопроект, которым предполагается установление критериев взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения.

Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств по ценам от 50 до 500 рублей показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов.

В Минпромторге сообщили, что такая динамика, действительно, прослеживается. Однако она не в полной мере репрезентативна, так как ни по трем месяцам, ни по пяти, ни по итогам полугодия не корректно делать вывод о вымывании или о наличии ассортиментной доступности лекарственных препаратов. Это можно будет сделать только по итогам года.