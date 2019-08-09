От аптек могут потребовать включать в ассортимент дешевые лекарства

Новости

В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку 17:06
Лукашенко показали шпионскую аппаратуру и комплекс для запуска дронов 17:00
В Беларуси собрали первые Geely GE для сертификации в России 17:00
Пирс Броснан сыграет "красивого исландца" в комедии про "Евровидение" 16:45
Зоопсихолог назвал самых безопасных для детей питомцев 16:43
Россия и Беларусь устранили разногласия по вопросам в Союзном государстве 16:20
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась на 1,2 млн га 16:08
Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций 16:05
ЦИК отказал Брюхановой в регистрации на выборах в Мосгордуму 16:04
АвтоВАЗ выпустит новые версии Lada Largus 16:02
Новый клип Эда Ширана и рэперов за 14 часов собрал 1,5 млн просмотров 15:55
Посольство РФ в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина 15:44
"Калашников" создал электромобиль для каршеринга 15:41
ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предусматривает концерт 15:39
Найден мир Девонского периода возрастом 419 миллионов лет 15:36
Началась реставрация атлантов на фасаде театра им. Ермоловой в Москве 15:35
Сериал "Острые козырьки" может продолжиться спин-оффом 15:30
Мэра Туапсе задержали за превышение полномочий и подлог 15:23
В Нижегородской области открыли мемориальную доску выдающемуся главврачу 15:18
В Ингушетии благоустраивают территорию в приграничных селах 15:15
СМИ: ведущая "Орла и решки" Ивлеева и рэпер Элджей женятся 15:12
В Псковской области запустили систему кинорибейтов 15:02
Сибирские ученые открыли новый вид арктических моллюсков 15:02
Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2" 15:00
Кроссовер на базе Volkswagen Polo получит новый кузов 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 16:10
Рубрика: Экономика

От аптек могут потребовать включать в ассортимент дешевые лекарства

Текст: Ольга Игнатова
Для предотвращения "вымывания" из продажи лекарственных препаратов низкой ценовой группы от аптек могут начать требовать увеличивать ассортимент закупаемых у производителей и реализуемых лекарств, в том числе и с наиболее доступными ценами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие требования, как уточнили "Российской газете" в Минпромторге России, содержатся в дорожной карте "Развитие конкуренции в здравоохранении", утвержденной распоряжением правительства России 12 января прошлого года. Кроме того, там прописано требование установления профессиональной ответственности медицинских работников за нарушение законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств и в сфере охраны здоровья.

Аптеки не смогут предлагать покупателям только один препарат

"Соответствующие мероприятия нацелены в том числе на повышение доступности лекарственных препаратов для пациентов на основе реализации их права выбора лекарственного препарата по наиболее приемлемой цене и на разъяснение гражданам информации о наличии более дешевых аналогов дорогостоящих лекарственных препаратов", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, Минздравом России был разработан и внесен в правительство законопроект, которым предполагается установление критериев взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения.

Напомним, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств по ценам от 50 до 500 рублей показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов.

Минздрав может пересмотреть условия закупки препаратов для лечения ВИЧ

В Минпромторге сообщили, что такая динамика, действительно, прослеживается. Однако она не в полной мере репрезентативна, так как ни по трем месяцам, ни по пяти, ни по итогам полугодия не корректно делать вывод о вымывании или о наличии ассортиментной доступности лекарственных препаратов. Это можно будет сделать только по итогам года.

Экономика Товары и цены Общество Здоровье Правительство Минпромторг Правительство Минздрав Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2"
Советник-посланник посольства США вызван в МИД России
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone