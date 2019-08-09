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09.08.2019 20:45
Рубрика: Культура

Пять лучших ролей Робина Уильямса

Текст: Мария Воронова
Новость о том, что не стало Робина Уильямса 5 лет назад, потрясла весь мир: актер, который блистал в комедиях, на самом деле страдал от депрессии. Талантливый, трогательный, вдохновляющий Робин Уильямс был признанным мастером, который подарил миру множество ярких ролей. "РГ вспоминает самые громкие работы Робина Уильямса.

Морк / сериал "Морк и Минди"

Ситком о приключениях инопланетянина Морка по-настоящему прославил Робина Уильямса. Талант актера к импровизациям и его блестящее чувство юмора сразу разглядели создатели сериала - в сценарии они оставляли пробелы, которые Робин Уильямс заполнял приходившими на ум шутками. По сюжету, сосланного с родной планеты Орк инопланетянина взяла под крыло девушка с Земли Минди Макконнел (Пэм Доубер). И, в отличие от другого известного косматого инопланетянина Альфа, Морк явился в обличии привлекательного молодого человека: ему не нужно прятаться, и он с удовольствием познает жизнь на другой планете.

Алан Пэрриш / "Джуманджи"

Фантастический фильм Джо Джонстона захватил не одно поколение детей по всему миру.  Робин Уильямс сыграл роль Алана Пэрриша, который в детстве слишком легкомысленно отнесся к правилам таинственной игры Джуманджи и оказался запертым в ней на 36 лет. Но все же хорошо, что люди не любят читать инструкции - благодаря новому поколению игроков в Джуманджи у Пэрриша появляется шанс вернуться в реальность. В этой картине особенно интересна работа Робина Уильямса, так как тот перевоплощается в мужчину, который в душе остаётся ребенком и просто не мог вырасти психологически и социализироваться в мире Джуманджи.

А еще - уже в 2010-х - кадр из этой картины превратился в мем: "Какой сейчас год?".

Эдриан Кронауэр / "Доброе утро, Вьетнам"

Изначально лента задумывалась как ситком об армейском радиоведущем, который каждое утро выходит в эфир и своими искрометными шутками поднимает настроение солдатам. И его юмор настолько остер, что даже угрожает военной дисциплине. Однако позже ситком превратился в полнометражный фильм, а образ главного героя Эдриана Кронауэра переосмыслен: под влиянием военных переживаний из циничного юмориста он превращается в мудрого, тонкого человека. За эту роль Робин Уильямс, работающий на грани комедии и драмы, получил "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

Джон Китинг / "Общество мертвых поэтов"

О таком учителе, как Джон Китинг, наверное, мечтали многие школьники и студенты: от консервативных учителей его отличает легкость в общении, открытость с учениками и нескрываемая ирония в отношении многих коллег. Он вдохновляет своих подопечных творить, посвящая их в тайну Общества мертвых поэтов, помогая юным ученикам найти себя.

Шон Магуайр / "Умница Уилл Хантинг"

В драме Гаса Ван Сента, сценарий к которой написали Мэтт Дэймон и Бен Аффлек,  Робин Уильямс вновь сыграл наставника. Его герой - психотерапевт, который взялся за случай юного математического гения Уилла Хантинга (Мэтт Деймон), не желающего раскрыть свой талант. Безупречную актерскую работу оценили не только зрители по всему миру, но и критики - за эту роль Робин Уильямс удостоился своей единственной статуэтки "Оскар".

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