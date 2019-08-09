Поленов и "Фантастик Пластик": Что покажет Третьяковка в новом сезоне

Третьяковская галерея поделилась планами на грядущий сезон - посетителей вновь ждут новые выставки и необычные проекты. Одной из главных тем станет юбилей Василия Поленова. К 175-летию художника музей представит его масштабную ретроспективу.

Выставка работ Поленова расположится в Новой Третьяковке и будет открыта четыре месяца: с 16 октября 2019 года по 16 февраля 2020-го. Гости смогут увидеть не только пейзажи, портреты и историческую живопись мастера, но даже эскизы театральных декораций и архитектурные проекты его авторства, сообщает пресс-служба музея.

Всего покажут более 150 полотен художника, для выставки их предоставят 14 музеев и частных собраний России. Так, Русский музей будет представлен монументальной работой "Христос и грешница", которую москвичи увидят впервые.

Чуть раньше, в сентябре, Третьяковская галерея анонсировала "нефтяной" проект художника Николая Наседкина - более 20 лет он рисует внушительные панно, используя нефтяные суспензии.

Осенью же в западном крыле галереи откроется экспозиция Московского музея дизайна, которая представит историю отечественного дизайна с начала ХХ века до наших дней. Кроме постоянной выставки, здесь будут работать и временные: один из таких проектов - "Фантастик пластик" - посвящен экологии и покажет работы дизайнеров из переработанного пластика.

Кроме того, в планах выставки "Авангард. Список № I", посвященный 100-летию Музея живописной культуры, "Константин Истомин. Цвет в окне", экспозиция к 170-летию со дня рождения пейзажиста Ивана Похитонова.