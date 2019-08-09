Международная полярная экспедиция на год вмерзнет в арктический лед

Готовится к старту международная полярная экспедиция MOSAiC. В течение года немецкое научно-исследовательское судно "Полярштерн" (Polarstern) будет дрейфовать во льдах Арктики и собирать сведения о самом северном регионе Земли, сообщает Spiegel.

Это будет крупнейшая арктическая экспедиция: исследовательское 120-метровое судно должно замерзнуть в паковом льду (морской лёд толщиной не менее 3 метров) и дрейфовать по маршруту длиной в 2500 км в течение года. В экспедиции стоимостью 140 миллионов евро участвуют сотни ученых из 19 стран, в том числе и российские институты и исследователи. "Как в ходе исследований, так и при обеспечении сложной логистики ведущие научно-исследовательские институты - германский Центр полярных и морских исследований им. Гельмгольца (институт им. Альфреда Вегенера) и российский Арктический и антарктический научно-исследовательский институт - будут сотрудничать и вместе заниматься наукой".

Основная цель экспедиции состоит в том, чтобы лучше понять "влияние Арктики на глобальный климат и получить новые представления о процессах обмена между океаном, льдом и атмосферой".

Из всех мест на планете в Арктике климат меняется быстрее всего. Ученые возьмут пробы льда и снега, проанализируют движение ледяных масс, а также зафиксируют результаты различных измерений.

10 августа вечером после нескольких недель пребывания на верфи Ллойд в Бремерхафене (Германия), где "Полярштерн" подготовили к экстремальным условиям экспедиции, ледокол стартует в направлении Арктики. Следующая остановка судна - норвежский порт в Тромсё, где завершатся последние приготовления и будут установлены дополнительные измерительные приборы.

20 сентября экспедиция выйдет в море из норвежского Тромсё в направлении льдов Восточной Сибири, где вмерзнет в паковый лед. На льдинах, окружающих "Полярштерн", будет построена взлетно-посадочная полоса и развернут исследовательский городок.

Экспедиция пройдет к Северному полюсу по образцу путешествия норвежца Фритьофа Нансена, который 125 лет назад заставил свое судно "Фрам" вмерзнуть в арктический паковый лед. Он попытался таким образом достичь Северного полюса.

Предположительно в июне 2020 года экспедиция завершится в проливе между Гренландией и Шпицбергеном. И тогда исследователи смогут сосредоточиться на самой важной работе - обработке и оценке множества данных.