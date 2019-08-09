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Рубрика: В мире

Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией

Текст: Андрей Васильев

В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией. В интервью Reuters заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны Европейского союза становятся "все более дружелюбными с Россией".

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Чиновник, явно нагнетая ситуацию, заявил о том, что некоторые европейские лидеры не осознают того, что "их действия выглядят как попытка разморозить отношения, а политика недальновидной".

По его мнению, такая практика потепления в отношениях с Москвой может дать сигнал России, что со временем Европа "позволит ей уйти от ответа", а также может создать "опасный прецедент".

Он также фактически расписался в бессилии оказать сколь-нибудь существенное давление на Россию со стороны ЕС, пожаловавшись на то, что, несмотря на принятые санкции, "Москва не отступила и на полшага". Более того, дала понять, что "разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно".

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По словам Пшидача, Евросоюз с его новым руководством должен выслушать озабоченность стран Центральной и Восточной Европы, а также стран Балтии, учитывая их близость к России.

Это очередное заявление польских властей свидетельствует о том, что официальная Варшава продолжает нагнетать антироссийскую истерию. Напомним, что на прошлой неделе министерство иностранных дел Польши заявило о том, что Москва якобы "несет полную ответственность за крах" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на то, что Соединенные Штаты первыми официально вышли из этого исторического пакта 1987 года.

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