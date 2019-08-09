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09.08.2019 15:44
Рубрика: Власть

Посольство РФ в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина

Текст: Сергей Новиков

Посольство России в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина Олега Мельникова. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В Сирии два мирных жителя погибли при обстреле боевиками Хмеймима

"Как только появилась первая информация о пропаже российского гражданина, консульские сотрудники посольства РФ в Сирии начали выяснять обстоятельства", - заявила Захарова.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения об исчезновении лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова. Россиянин перестал выходить на связь после того, как направился с группой волонтеров в район города Идлиб на северо-западе Сирии.

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