Посольство РФ в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина

Посольство России в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина Олега Мельникова. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Как только появилась первая информация о пропаже российского гражданина, консульские сотрудники посольства РФ в Сирии начали выяснять обстоятельства", - заявила Захарова.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения об исчезновении лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова. Россиянин перестал выходить на связь после того, как направился с группой волонтеров в район города Идлиб на северо-западе Сирии.