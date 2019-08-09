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09.08.2019 15:56
Проект: Пресс-релизы

Прототип нового Defender прошел испытания в пустыне в честь 65-летия сотрудничества Land Rover с Красным Крестом

Новый Land Rover Defender принял участие в очередной стадии глобальной программы испытаний под наблюдением экспертов Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКККП). Прототип внедорожника доставили на базу Федерации в Дубае в преддверии глобальной премьеры модели, которая состоится позднее в этом году.
Фото: предоставлено компанией Jaguar Land Rover Фото: предоставлено компанией Jaguar Land Rover
Фото: предоставлено компанией Jaguar Land Rover

Инженеры Land Rover продемонстрировали широту возможностей автомобиля своим коллегам из МФКККП на дороге и на бездорожье, после чего эксперты Федерации отправили Defender на тестовый заезд по песчаным дюнам местной пустыни и извилистому шоссе Джебель Джейс. В обоих испытаниях на пути к высочайшей горе Объединенных Арабских Эмиратов внедорожник продемонстрировал превосходную управляемость и повышенный комфорт.

2019 год стал для Красного Креста юбилейным, он проходит под лозунгом "100 Лет Надежды". На протяжении следующих трех лет бренд Land Rover планирует поддерживать инициативы Федерации по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий в ряде регионов мира, включая Индию, Мексику и Австралию.

Эксперты МФКККП протестировали Defender на песке среди холмистых дюн, и прототип внедорожника уверенно справился с крутыми подъемами, сложными спусками и высокими гребнями.

Когда столбик термометра преодолел отметку в 40°C, Defender направился на трассу Джебель Джейс. Несмотря на сложность дороги, автомобиль показал повышенный уровень комфорта и уверенную управляемость, легко преодолев расстояние в 2 000 метров.

Ник Роджерс (Nick Rogers), главный инженер Jaguar Land Rover: "Компания Jaguar Land Rover гордится своей деятельностью по поддержке Международной Федерации Красного Креста. Начиная с 1954 года наши автомобили участвовали в операциях, направленных на помощь людям, пострадавшим от различных бедствий, и мы надеемся, что новый Defender продолжит эту важную миссию. Дюны Дубая - прекрасное место для того, чтобы подтвердить статус самого проходимого Land Rover из когда-либо созданных. Шины общим диаметром до 815 мм обеспечивают автомобилю большую площадь контакта с поверхностью. Вместе с уникальной противобуксовочной системой, которая постоянно отслеживает тип поверхности и настраивает подвеску в соответствии с условиями дорожного покрытия, новый Defender становится идеальным автомобилем как для движения по песку, так и по асфальту".

Испытание, проведенное экспертами МФКККП в преддверии мировой премьеры модели, стало одним из последних шагов программы разработки нового Defender. На данный момент прототипы внедорожника прошли свыше 1,2 миллиона километров в ходе тестов, включая недельные испытания в Кении, проводившиеся совместно с фондом Tusk, и заезд на знаменитом Фестивале скорости в Гудвуде.

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О Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover - крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два культовых бренда - премиальные внедорожники с полным приводом Land Rover и роскошные спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar.

Все сотрудники Jaguar Land Rover объединены одной целью - дарить людям эмоции, которые они запомнят на всю жизнь. Продукты компании неизменно пользуются спросом по всему миру. Так, в 2018 году было реализовано 592 708 автомобилей Jaguar и Land Rover в 128 странах.

Штат дилерских центров, поставщиков и местных подрядчиков компании составляет порядка 260 000 человек. Основные производственные предприятия Jaguar Land Rover, в том числе две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей находятся в Великобритании. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии.

С 2020 года клиенты компании получат возможность установки электрических моторов на все новые модели Jaguar Land Rover. В ближайшее время компания планирует представить версии текущих автомобилей с электрическими, гибридными силовыми установками и в версии мягкого гибрида, а также продолжить выпуск автомобилей с передовыми бензиновыми и дизельными двигателями.

Пресс-релиз предоставлен компание Jaguar Land Rover

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