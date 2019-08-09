Пушков назвал изображение Курил на карте Японии заходом за "красную линию"

Российский сенатор Алексей Пушков оценил появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.

Ранее на этой карте, размещенной на официальном сайте игр, были обнаружены четыре острова, принадлежность которых японцы пытаются оспорить. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были отнесены японской стороной к префектуре Хоккайдо.

Алексей Пушков считает, что это не частная инициатива. По его словам, это нечто большее, то есть заход за "красную линию".

- В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл Олимпийских игр - быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды, - написал сенатор в своем Twitter.

Тему также прокомментировали в Госдуме. Международный олимпийский комитет, скорее всего, сделает замечание в связи с инцидентом, подобные скандалы МОК не нужны, заявила депутат ГД, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.