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09.08.2019 13:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пушков назвал изображение Курил на карте Японии заходом за "красную линию"

Текст: Татьяна Замахина
Российский сенатор Алексей Пушков оценил появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости

Ранее на этой карте, размещенной на официальном сайте игр, были обнаружены четыре острова, принадлежность которых японцы пытаются оспорить. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были отнесены японской стороной к префектуре Хоккайдо.

В РФ раскритиковали карту с "японскими" Курилами к Олимпиаде-2020

Алексей Пушков считает, что это не частная инициатива. По его словам, это нечто большее, то есть заход за "красную линию".

- В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл Олимпийских игр - быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды, - написал сенатор в своем Twitter.

Тему также прокомментировали в Госдуме. Международный олимпийский комитет, скорее всего, сделает замечание в связи с инцидентом, подобные скандалы МОК не нужны, заявила депутат ГД, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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