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09.08.2019 17:22
Рубрика: Спорт

Рабочий погиб от теплового удара на строительстве объектов ОИ-2020

Текст: Максим Домчев

Рабочий, трудившийся на строительстве объектов к летним Олимпийским играм 2020 года, скончался от теплового удара, сообщает Japan Today.

В дни Олимпийских игр-2020 температура воздуха может стать критической

По данным издания, 50-летний мужчина прокладывал кабель рядом с Международным выставочным центром в Токио, в котором во время Олимпиады разместится медиацентр. Впоследствии рабочего нашли без сознания на земле. Его доставили в больницу, где медики констатировали смерть.

Точную причину гибели строителя пока не назвали, однако сообщается, что из-за последствий установившейся в Японии жары погибли по меньшей мере 57 человек и более 18 тысяч обратились за помощью к медикам.

За год до старта Игр организаторы обеспокоены аномально жаркой погодой, которая в случае повторения в следующем году может угрожать жизни и здоровью участников соревнований и зрителей.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В 1964 году из-за жаркой погоды старт Олимпиады в Токио был перенесен на октябрь. В настоящее время подобные изменения невозможны, поэтому организаторы Игр готовят экстренные меры на случай, если в регионе вновь установится высокая температура.

Проведение Олимпийских игр в Токио запланировано на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Япония Олимпиада-2020
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