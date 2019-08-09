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Рубрика: В мире

Работавших в Перу ученых из РФ эвакуировали после угроз местных жителей

Власти Перу эвакуировали международную команду исследователей с самой высокой точки Анд. На горе Уаскаран, высота которой 6757 метра, работали восемь ученых - граждане США, России и Мексики.

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"Речь идет о безопасности людей. Мы выбрали данный вариант, чтобы не допустить физической расправы", - заявил глава местной полиции Хавьер Петит. Напомним, в адрес ученых начали поступать угрозы от местных жителей после появления слухов, что их изыскания связаны с подготовкой горнорудной эксплуатации Уаскарана.

На самом же деле исследователи собирали информацию о климатическом феномене Эль-Ниньо, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Andina.

В мире Южная Америка Перу
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