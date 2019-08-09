ЦИК приостановил рассмотрение жалобы Галяминой из-за ее обращения в суд

Центризбирком приостановил рассмотрение жалобы незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой, поскольку выяснилось, что еще 26 июля она обратилась в суд. ЦИК исключил этот вопрос из повестки своего заседания в пятницу.

"Случилась очень неприятная история, в том числе с этической точки зрения, - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. - Вчера после 3-часового обсуждения жалобы кандидата на рабочей группе мы вдруг узнаем, что Галяминой подана апелляция в суд".

"С учетом этой ситуации мы приостановили рассмотрение жалобы", - добавила она.

Глава ЦИК напомнила, что, в соответствие с законом, ЦИК не может принимать решение по ситуациям, рассмотрение которых находится в судебной инстанции. Памфилова обратила внимание, что представители кандидата не уведомили ЦИК о передаче дела в суд, проявив неуважение не только к комиссии, но и к другим кандидатам, жалобы которых рабочая группа ЦИК вчера не смогла рассмотреть из-за подробного обсуждения жалобы Галяминой.