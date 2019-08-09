Дожди и +20 градусов сегодня будут в столичном регионе

В московском регионе циклон начинает уходить на восток, хотя серьезное улучшение погоды стоит ждать лишь в субботу. Об этом сообщает метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, днем в пятницу воздух максимально сможет прогреться до +18...+20 градусов. Однако из-за дождей и сильных порывов ветра до 20 м/с, будет казаться, что в город снова, как и неделю назад, вернулась осень. Временами могут греметь грозы, не исключен по области и град.

- Осадки наиболее интенсивные ожидаются в утренние и дневные часы, к вечеру ситуация улучшится, облаков станет меньше, дожди примут характер кратковременных и локальных, - рассказывает "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - За день пятницы сможет выпасть до 20-30 мм осадков.

Атмосферное давление останется низким 738 мм рт ст.

В выходные столичный регион окажется в тыловой части циклона, поэтому днем будет выше +20 градусов, ночью не ниже +12...+15. Временами возможны дожди, ветер не сильнее 10-12 м/с.

Кстати, самым жарким девятое августа было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +35,6 градуса. А минимальный рекорд зафиксирован в 1885 году, когда было +2,6