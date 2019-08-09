В Тверской области возводится мемориал Советскому Солдату, известный как Ржевский мемориал.

- На возведение мемориала сегодня, благодаря народным пожертвованиям, поступила большая часть требующихся средств. На платформе ДАР.ИСТОРИЯ.РФ уже аккумулировано более 265 миллионов рублей, - уточнил Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков, - и деньги продолжают поступать. Кроме этого, 200 миллионов рублей перечислило Союзное государство России и Беларуси.

Жертвователи не только указывают свое имя, но и добавляют имена тех, в память о ком они жертвуют.

Сегодня на стройке собралась рабочая группа с участием представителей Минкультуры России, Российского военно-исторического общества (РВИО), Музея Победы, Правительства Тверской области и администрации Ржевского района. В совещании также принял участие Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота. Он подчеркнул, что очень рад лично побывать на месте строительства мемориала, хотя, будучи в постоянном контакте с кураторами проекта, он в курсе хода работ.

В настоящее время на строительстве ведутся монолитные работы, производятся отсыпка кургана, бетонирование опорных стен, которые пойдут под облицовку сталью. На стальных панно будут нанесены имена погибших воинов. Монтируются инженерные и дренажные сети, трубопроводы, закладные гильзы. Строители проводят бетонирование автостоянки и обходной дороги.

Буквально через неделю мемориал станет благоустраиваться. Саженцы - березы и клены - для этого уже доставлены.

- Наша первоочередная задача, чтобы как можно больше неравнодушных людей ощутили собственную сопричастность, и в момент открытия этого величественного монумента почувствовали, что в нем есть частица их души, - сказал Александр Барков.

Монтаж памятника начнется с 10 октября.

Справка "РГ"

Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех Советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет стоять близ трассы М9. Мемориал создается по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто героически противостоял силам гитлеровской группы армий "Центр". Мемориал станет одним из самых масштабных в России и Европе, он будет открыт во время празднования 75-летия Великой Победы. Здесь будут увековечены имена тысяч солдат, павших в боях под Ржевом.