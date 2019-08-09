Началась реставрация атлантов на фасаде театра им. Ермоловой в Москве

Здание в начале Тверской улицы, где расположен Московский драматический театр им. Ермоловой, выбивается из общего ритма зданий 20-21 века своим фасадом: тут и лепнина, и арки, и купол, и замысловатые балкончики, и атланты. Два из четырех атлантов в последнее время не рассматривал только ленивый, сетуя в социальных сетях, что скульптуры разваливаются на куски. В июле нынешнего года департамент культурного наследия столицы совместно с российской ассоциацией реставраторов принял решение начать реставрационные работы.

Напомним, что на фасаде здания атланты более ста лет подпирают два балкона с правой и с левой стороны от главного входа в театр. Как показали современные исследования, два левых атланта находятся в лучшем состоянии (забавно, но эту часть здания, по преданию, строил еще в 17 веке Григорий Долгорукий), чем правые аналоги, более того, у одного из них уже недостает части руки и головы. Поэтому с наиболее целого левого атланта сделали слепки недостающих частей. Затем реставраторы демонтировали аварийные части. А потом работа переключилась с Тверской улицы, 5 на улицу Речников, 7, где в огромном ангаре расположена реставрационная мастерская. Тут в окружении гипсового воина, нескольких лошадиных копыт величиной с обеденный стол и отрезанных гипсовых голов кипит работа. Форматоры, заливают гипс в силиконовые формы. О том, что это будущие части атлантов не догадаешься никогда. А чтобы не забывали сотрудники - над столом висит с десяток фотографий дома с атлантами.

- Мы сделали силиконовую форму и сейчас заливаем в нее гипс, чтобы сделать черновой вариант или модель формы недостающих частей, - рассказывает "РГ" реставратор-форматор Алексей Тихонов. - Когда рука и часть головы будут отлиты, их соберем, доведем до чистового варианта. С него сделаем чистовую формовку. И по ней изготовим итоговый вариант, который и украсит дом. На всю работу у нас время до начала сентября.

Как рассказал Тихонов, сделаны атланты были из гипса, поскольку в 19 -20 веке - это был самый распространенный материал, как тут не вспомнишь многочисленных гипсовых пионеров-героев с горнами и барабанами, бюсты Ленина и прочее, что в изобилии украшали уже в советское время детские пионерские лагеря, школы, дома культуры, парки... Ведь материал очень дешевый, пластичный, легкий в работе, но основной его недостаток - хрупкость, и плохая переносимость агрессивной городской среды и погоды.

- Новые детали скульптуры будут сделаны из полимербетона - это современный материал, цветом не отличается от гипса, но при этом гораздо крепче и надежнее в использовании, - рассказывает "РГ" руководитель реставрационной мастерской Олег Кабакин. - Материалы сочетаются, но мы просто поставим недостающие детали, внедряться в массив оставшегося гипса скульптур не будем. Остальную часть работы сделают реставраторы на месте и на завершающей стадии скульптуры покроем краской для фасада.

Как прокомментировал "РГ" руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, в последние 15 лет эти скульптуры не реставрировались. "Сейчас идет полная реставрация атлантов, со всеми скульптурами работают специалисты, - рассказывает Емельянов. - И к началу осени атланты будут выглядеть почти в первозданном виде". На вопрос можно ли весь гипс атлантов заменить надежным полимербетоном, чиновник ответил, что это будет уже не реставрация, а ненужный новодел.

Что касается самого здания, то оно тоже нуждается в реставрации, и департамент ведет переговоры с администрацией театра. "Нужно провести исследование, сделать грамотное техническое задание, понять, что в нем нужно поменять для современного использования, что мы должны сохранить, и уже затем начинать работу на месте", - поясняет Емельянов.

Кстати

Фасад здания по улице Тверская, 5/6 много раз переделывали, нынешний облик строение получило в 1910-1913 годах, когда на нем появились мощные атланты и центральный купол, которыми захотели украсить свой пассаж купцы Постниковы. Первый театр в здании появился в 1936 году, когда сюда въехал знаменитый Театр В.Э. Мейерхольда. С 1946 года здание занимает Московский драматический театр имени Ермоловой.