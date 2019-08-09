Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

Московская полиция предупредила граждан о недопустимости призывов к несогласованным акциям в столице и пообещала немедленно пресекать малейшие провокации.

В ГУ МВД отметили, что отдельные лица в Сети продолжают призывать к участию в несанкционированных акциях в центре Москвы, игнорируя неоднократные предупреждения правоохранительных органов. "Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - цитирует ТАСС заявление представителя ведомства.

Любые попытки провести несогласованный митинг, а также другие провокационные действия со стороны участников акций будут немедленно пресекаться и расцениваться как угроза общественному порядку, говорится в официальном пресс-релизе столичного главка МВД РФ. За подобные действия предусмотрена ответственность в соответствии с российским законодательством, предупредили также в ведомстве.

Кроме того, столичная полиция попросила граждан соблюдать правила дорожного движения в ходе акций и не выходить на проезжую часть, что неоднократно фиксировалось во время предыдущих митингов.