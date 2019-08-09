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09.08.2019 13:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Составлен рейтинг главных событий выходных в Москве

Текст: Сергей Бабкин
На предстоящих выходных парки и спорткомплексы Москвы предложат посетителям насыщенную программу. "РГ" составила рейтинг событий, которые нельзя пропустить.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Фестиваль Meat&Beat

Фото: Константин Завражин/ РГ
"Шашлык Live" и рок над Москвой-рекой: Парк Горького собрал аншлаг

Когда: 10-11 августа

Где: Парк Горького

С 11:00 откроется фестивальный фудкорт с огромным выбором мясных блюд на любой вкус. В разнообразии не приходится сомневаться: уже две недели подряд Парк Горького демонстрирует свое умение организовывать самые вкусные форумы. С 12:00 в субботу начнется концерт, его будет слышно во многих уголках парка. Среди исполнителей в афише заявлены: Егор Крид, Полина Гагарина, группа "Градусы", Клава Кока, Бьянка, Amchi, Звонкий, MC Doni.

День физкультурника

Когда: 11 августа

Где: Спорткомплекс "Лужники"

Спортивная и концертная программа начнется в 11:00. Главный спорткомплекс страны соберет профессионалов и любителей большинства популярных видов спорта. Из самого зрелищного на празднике - соревнования по силовому экстриму. Приедут богатыри из Курска, Ельца, других городов нашей страны. Зрители смогут попробовать себя в армрестлинге, перетягивании каната, городках. Будут также шахматные соревнования и сеанс одновременной игры с гроссмейстером. На весь день в "Лужниках" откроют огромный детский городок с батутами и другими развлечениями.

Чемпионат по уличным танцам

Фото: Сергей Куксин
Как попасть на бесплатные тренировки со звездами в московских парках

Когда: 10 августа

Где: ВДНХ

Первый в России чемпионат по уличным танцам стартует с 16:00 на Площади промышленности. Рекомендуем прибыть пораньше, чтобы в полной мере вкусить DJ-фон праздника. Нас ждут выступления 32 лучших российских танцоров. Наблюдать за их трюками под зажигательный хип-хоп можно бесконечно. На кону - суперприз: поездка на соревнования в Париж. И судьбу этой путевки во многом определят сами зрители.

Фестиваль #SOLOMA

Когда: 10 августа

Где: Сад "Эрмитаж"

С 16:00 на главной сцене будет работать "открытый микрофон". Молодые поэты и писатели смогут прочесть свои произведения широчайшей аудитории. Вы можете стать первым свидетелем литературного дебюта нового московского таланта. Также в саду запланирован концерт с участием коллективов Shoo и "Завтра май", Татьяны Балакирской, Анны Волковой и Романа Волознева.

Кубок мэра по городошному спорту

Москвичи могут выбрать программу для празднования Дня города

Когда: 10-11 августа

Где: музей-заповедник "Коломенское", парк "Братеевская пойма", образовательный комплекс "Воробьевы горы" (улица Косыгина, дом 17)

Думаете, городки - чисто русская и давно позабытая забава вроде лапты? Вовсе нет. В международных соревнованиях принимают участие 150 мастеров этой увлекательной игры из Германии, Финляндии, Беларуси, Эстонии, Латвии, Молдавии, Киргизии, Израиля. Вы можете не только посмотреть за соревнованиями, но и сами принять участие в них. Организаторы обещают командные состязания для самых спортивных семей города.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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