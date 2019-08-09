Столичные власти предупреждают: на митинге 10 августа возможны провокации

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы подтвердили, что митинг на проспекте Академика Сахарова согласован московской мэрией. И безусловно власти города сделают все необходимое для обеспечения безопасности его участников.

"Но по поступающей из правоохранительных органов информации в социальных сетях публикуются призывы к несанкционированным действиям и готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия", - сообщили в департаменте.

В связи с этим власти города просят москвичей и, в первую очередь родителей несовершеннолетних детей, обратить внимание на эту информацию:

"В случае нарушения закона правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры по обеспечению общественного порядка. В отношении организаторов и участников будут приняты все меры в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.