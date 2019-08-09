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09.08.2019 06:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве откроется "детская" барахолка

Текст: Ирина Огилько

Продать ненужные книги, вещи, игрушки смогут юные москвичи в ближайшее воскресенье, 11 августа, на Малой Ордынке. Об этом "РГ" рассказали организаторы акции.

Акцию устраивает известное издательство, специализирующееся на детских книгах.

Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"
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- Эта акция своеобразная благотворительная распродажа, где маленькие предприниматели смогут продать свои книги, игрушки, настольные игры или выпечку, аппликации и что-то другое за разумную цену или обменяться с такими же продавцами, как и они сами, - рассказал "РГ" представитель организаторов акции Ирина Останина. - Мы выносим столы, делаем навесы, выносим стулья, остальное делают сами дети или им помогают родители. Возраст участников от четырех лет и до 18. Но средний возраст - это все же младшая школа. Всего записалось около 30 человек, больше наша площадка "торговых" площадей просто не потянет. Если начнется дождь, переместиться торговцы смогут в холл нашего издательства. Подобные акции объединяют людей, которые любят читать, ведь порой так бывает, что прочитанная книга больше не нужна, и здесь ее можно пристроить, а на вырученные средства купить то, что давно хотелось почитать.

По словам организаторов, акция благотворительная, так как собранные средства или потраченные родителями юных предпринимателей на книги, пойдут в помощь фонда "Дом с маяком", помогающего детям в хосписах.

Начнет работу барахолка в 12.00 по улице Малая Ордынка, 18, стр 1.

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