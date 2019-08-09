Рост числа ДТП с участием такси вызывает все большую обеспокоенность у московских властей. Только в этом году количество таких аварий увеличилось на 15%. Конкретные меры, призванные переломить эту тенденцию, представило руководство департамента транспорта города на Международном евразийском форуме "Такси", проходящем в Москве.

Главная причина этих ДТП - переработки водителей. Режим труда и отдыха нарушают 60-65% московских таксистов. Более трети из них работают почти без выходных. Некоторые агрегаторы, например, "Яндекс.Такси", ограничивают время, которое "извозчик" может провести за рулем, но таксисты уже давно нашли лазейку: они просто переключаются на другой сервис и продолжают обслуживать клиентов.

В настоящее время разрабатывается система, которая не даст "перескакивать" с сервиса на сервис. "Она позволит контролировать время на линии по всем агрегаторам. Это, безусловно, и контроль за техническим состоянием транспортных средств", - рассказал замруководителя дептранса Москвы Дмитрий Пронин. По его словам, запуск системы запланирован на первый квартал 2020 года. Причем работать она будет и на территории Подмосковья, то есть охватит всю московскую агломерацию. Помимо мониторинга времени работы, автоматически будут отлеживаться документы водителей, а также их рейтинг, сформированный пассажирами и работодателями.

Возникает логичный вопрос: как же зарабатывать таксистам, если им искусственно ограничат доступ к заказам? Перерабатывают-то они не от хорошей жизни. Взять ответственность за их кошелек власти города предлагают самим сервисам. "Если агрегатор регулирует стоимость поездки в отрыве от компании - владельца такси, то он должен гарантировать водителю такси определенный уровень дохода. В Москве, например, он должен быть не ниже уровня заработной платы, которую получает водитель городского автобуса", - считает глава столичного дептранса Максим Ликсутов. А это 60-70 тысяч рублей, которые сейчас далеко не всегда удается получить таксистам даже с переработками.

Новая система проследит, сколько времени таксист находится за рулем

Есть и более инновационное решение проблемы безопасности у "шашечек". Как ранее писала "РГ", компания "Яндекс" уже сейчас испытывает на московских дорогах беспилотные автомобили, которые в недалеком будущем (к 2023 году) могут пополнить ряды такси. Вероятность, что они попадут в ДТП, сводится к нулю благодаря искусственному интеллекту. Только в этом году в планах вывести на трассы более 100 таких машин.

Однако в "Яндексе" жалуются, что процедуры согласования для запуска беспилотника в городе занимают слишком много времени. В других странах, например, США или Израиле, где тоже проводится тестирование беспилотников, сделать это куда проще. К счастью, есть хорошие новости и у нас. "Только вчера мы дополнительно аттестовали еще 20 машин для эксплуатации на дорогах Москвы", - заявил на форуме замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. Эту информации "РГ" подтвердили и в пресс-службе самой компании.