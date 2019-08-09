Новости

Посольство РФ в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина 15:44
"Калашников" создал электромобиль для каршеринга 15:41
ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предусматривает концерт 15:39
Найден мир Девонского периода возрастом 419 миллионов лет 15:36
Началась реставрация атлантов на фасаде театра им. Ермоловой в Москве 15:35
Сериал "Острые козырьки" может продолжиться спин-оффом 15:30
Мэра Туапсе задержали за превышение полномочий и подлог 15:23
В Нижегородской области открыли мемориальную доску выдающемуся главврачу 15:18
В Ингушетии благоустраивают территорию в приграничных селах 15:15
СМИ: ведущая "Орла и решки" Ивлеева и рэпер Элджей женятся 15:12
В Псковской области запустили систему кинорибейтов 15:02
Сибирские ученые открыли новый вид арктических моллюсков 15:02
Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2" 15:00
Кроссовер на базе Volkswagen Polo получит новый кузов 15:00
Турецкие водолазы нашли фрагменты пропавшего азербайджанского МиГ-29 14:56
В Краснодаре вынужденно приземлился летевший в Грецию самолет 14:51
ФСИН проведет турнир по мастерству вождения автозаков в Москве 14:50
В ЕАЭС подготовят новые подходы для снятия барьеров в торговле 14:50
В регионах ЦФО шквалистый ветер повалил сотни деревьев и оборвал ЛЭП 14:42
На вокзале Петербурга безработный избил пенсионерку за замечание 14:41
Под Калининградом мошенник выманил у женщины 200 тысяч рублей 14:35
Медведев встретился в Киргизии с белорусским коллегой Румасом 14:20
Названа дата премьеры пятого сезона "Острых козырьков" 14:12
Составлен рейтинг самых популярных дорогих внедорожников в России 14:04
Сын перенесшего инсульт Алена Делона рассказал о состоянии отца 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 14:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В регионах ЦФО шквалистый ветер повалил сотни деревьев и оборвал ЛЭП

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шквалистый ветер, обрушившийся на регионы центра России минувшей ночью, оборвал электрические провода и повалил десятки деревьев. По данным Гидрометцентра России и Центра "Антистихия", вероятность возникновения ЧС сохраняется и сегодня в Москве, Тверской и Ярославской областях, сообщает МЧС России.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

В Калужской области энергетики и специалисты МЧС оперативно устраняют последствия неблагоприятных погодных условий. По данным регионального главка МЧС, скорость ветра достигала 20 метров в секунду, в результате возникли перебои электроснабжения. Наиболее пострадали от воздействия стихии Малоярославецкий, Мосальский и Медынский районы Калужской области, а также пригороды областного центра.

К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 77 бригад филиала "Калугаэнерго" в составе 388 человек и 106 единиц техники. Под особый контроль взято электроснабжение социально значимых объектов (котельных и насосных станций, больниц, школ, детских садов, учреждений культуры и т.д.). Готовы к работе резервные источники снабжения электрической энергией, которые в любой момент будут задействованы для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения.

В Туле ветром повалило огромное дерево на одной из центральных улиц - Первомайской. Также очевидцы сообщают о падении деревьев и суков в районах областного центра. Сообщается и о повреждении автомобилей падающими деревьями. Аналогичные случаи падения деревьев зафиксированы также в столицах соседних областей - Курске, Орле, Смоленске.

В связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями в МЧС советуют оставлять машины в гараже или парковать подальше от деревьев, находясь на улице, обходить стороной рекламные щиты и шаткие строения и вообще избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска -мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга ЦФО Тульская область Тула ЦФО Курская область Курск ЦФО Орловская область Орел ЦФО Смоленская область Смоленск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2"
Советник-посланник посольства США вызван в МИД России
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone