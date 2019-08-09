В регионах ЦФО шквалистый ветер повалил сотни деревьев и оборвал ЛЭП

Шквалистый ветер, обрушившийся на регионы центра России минувшей ночью, оборвал электрические провода и повалил десятки деревьев. По данным Гидрометцентра России и Центра "Антистихия", вероятность возникновения ЧС сохраняется и сегодня в Москве, Тверской и Ярославской областях, сообщает МЧС России.

В Калужской области энергетики и специалисты МЧС оперативно устраняют последствия неблагоприятных погодных условий. По данным регионального главка МЧС, скорость ветра достигала 20 метров в секунду, в результате возникли перебои электроснабжения. Наиболее пострадали от воздействия стихии Малоярославецкий, Мосальский и Медынский районы Калужской области, а также пригороды областного центра.

К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 77 бригад филиала "Калугаэнерго" в составе 388 человек и 106 единиц техники. Под особый контроль взято электроснабжение социально значимых объектов (котельных и насосных станций, больниц, школ, детских садов, учреждений культуры и т.д.). Готовы к работе резервные источники снабжения электрической энергией, которые в любой момент будут задействованы для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения.

В Туле ветром повалило огромное дерево на одной из центральных улиц - Первомайской. Также очевидцы сообщают о падении деревьев и суков в районах областного центра. Сообщается и о повреждении автомобилей падающими деревьями. Аналогичные случаи падения деревьев зафиксированы также в столицах соседних областей - Курске, Орле, Смоленске.

В связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями в МЧС советуют оставлять машины в гараже или парковать подальше от деревьев, находясь на улице, обходить стороной рекламные щиты и шаткие строения и вообще избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска -мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.