Злоумышленник повредил картину художника Шилова в его галерее

Неизвестный повредил картину художника Александра Шилова в его картинной галерее в центре Москвы. Стоимость работы, на которой злоумышленник дорисовал новые детали, оценивается почти в 10 миллионов рублей.

Поврежденная картина - "Портрет художника Суздальцева" - выставлялась с 2013 года. Представители картинной галереи уже обратились с заявлением к правоохранителям. По словам последних, в середине июля неизвестный стер некоторые элементы полотна и пририсовал новые. Однако заметили это не сразу, сообщает ТАСС.

В галерее также отмечают, что стоимость этой работы Александра Шилова весьма внушительна и составляет 9,7 миллионов рублей.

По факту происшествия начата доследственная проверка.