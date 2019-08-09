Предвестника землетрясения принесло в Приморье теплым течением

Появление сельдяного короля или ремень-рыбы, которую нашли в Хасанском районе Приморья, связано с теплым дрейфовым течением, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Сергея Масленникова.

Считается, что эта редкая рыба предвещает землетрясения и цунами. Но доктор биологических наук ДВО РАН Владимир Раков опроверг связь появления рыбы с приходом цунами.

"Появление сельдяного короля не говорит о потеплениях в наших водах. Сейчас дуют сильные южные ветра. Водные массы под воздействием ветра дрейфуют к нам с юга Японского моря, с субтропиков, в том числе оттуда, где встречается эта рыба", - сказал ученый.

По его словам, к берегам Приморья ремень-рыбу занес, так называемый, водяной вихрь. Такие вихри отрываются от теплого течения и двигаются самостоятельно. Рыбе оттуда трудно вырваться. Внутри него теплая вода, вокруг холодная.

"Думаю, что и нашли сельдяного короля потому, что он из-за холода стал малоактивным", - отметил Раков.

Масленников добавил, что появление у берегов Приморья редких рыб - явление не уникальное, здесь попадались тропические водяные змеи и белые акулы.