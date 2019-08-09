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09.08.2019 06:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку в пять метров

Текст: Дина Непомнящая

На утро 9 августа уровень Амура у Хабаровска составил 512 сантиметров. За сутки вода поднялась на 19 сантиметров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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В островной части города подтоплены больше 900 дач. В самом Хабаровске вода пришла на некоторые приусадебные участки на улицах, расположенных вдоль береговой линии.

Прибывает вода и к другим населенным пунктам региона. Затоплены поймы рек от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре: Бурея, Уссури, Подхоренок, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь.

Так река Уссури у села Корсаково-2 за сутки поднялась на 32 сантиметра и дошла до отметки 508 сантиметров.

Гребень паводка сейчас находится у села Нагибово Еврейской автономной области и приближается к границам Хабаровского края.

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