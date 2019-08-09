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09.08.2019 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии ввели правила туризма на Байкале

Текст: Екатерина Дементьева

Республика Бурятия утвердила правила организации туризма и отдыха на Байкале. Как отмечается в постановлении, размещенном на сайте республиканского правительства, документ устанавливает экологические, рекреационные и другие требования для самых территорий на побережье - от ООПТ до поселков - в Центральной экологической зоне Байкала.

Правила должны ограничить антропогенную нагрузку от туризма на озеро - и по интенсивности, и по локализации - только в специальных туристско-рекреационных зонах.

Фото: vk.com/kiryanov_andrei
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Требования распространяются как на туристов, так и на собственников туристических объектов, а также на предпринимателей, которые разрабатывают маршруты и устраивают туры.

Так, отдыхающим правила запрещают складывать мусор вне урн и контейнеров, ездить вне дорог, вырубать деревья и кустарники, ставить палатки вне разрешенных мест, ходить в опасные походы без регистрации в МЧС, мыть машины в водоемах и т.д.

Владельцы объектов туриндустрии должны создать природоохранный паспорт, и раз в три года его обновлять, разработать и внедрить систему хранения и удаления отходов, следить за соблюдением антропогенной нагрузке на своей территории.

Кроме того, правила вводят критерии для туристических маршрутов, туристических троп, нормативы антропогенной нагрузки (для галечных пляжей - не более четыре человек в день на один погонный метр прибрежной полосы, для песчаных - 3,5). Также в документе отмечается, что власти не рекомендуют использовать пластиковую посуду, полиэтиленовые пакеты и фосфатные моющие вещества в ЦЭЗ Байкала.

Общество Экология Экономика Туризм Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Бурятия Экология Байкала
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