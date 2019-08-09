В Хабаровске запретили пригородные речные перевозки из-за паводка

Пригородное речное сообщение по Амуру решили временно прекратить в Хабаровске из-за затопления остановки "Дачная" на маршруте "Речной вокзал - Парус".

Как сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на информацию ЗАО "Амурские пассажирские перевозки", запрет начнет действовать с 11 августа.

До этого пригородный маршрут будет работать на вывоз дачников с левого берега. Отмечается также, что для пассажиров, следующих по маршрутам "Речной вокзал - Новокаменка" и "Хабаровск - Победа" место посадки и высадки перенесут на остановку "Дальдизель".

Ранее сотрудник пресс-службы городской администрации Татьяна Токарь сообщила "РГ", что если уровень Амура достигнет отметки в 530 сантиметров, движение пассажирских, прежде всего дачных теплоходов, будет прекращено.

Сегодня к 14:00 уровень Амура у краевой столицы уже достиг 515 сантиметров. Пик паводка ожидается 12-14 августа, вода может подняться до критической отметки в 600 сантиметров.

Напомним, накануне стало известно, что с 10 августа из-за паводка на Амуре будет временно приостановлено речное сообщение между Хабаровском и китайским городом Фуюань.