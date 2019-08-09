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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье наградили спасавших детей в "Холдоми" вожатых

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья. Все они спасали детей. Четверо ребят - Алексей Завальнюк, Владимир Игнатов, Павел Марчук и Артем Польшин - награждены почетной грамотой губернатора Приморского края за заслуги при выполнении гражданского долга, смелость и самоотверженность. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
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Все вожатые в "Холдоми" - члены студенческого педагогического отряда "Территория инициативы". Они действовали грамотно и слаженно, смогли справиться с экстремальной ситуацией. Это позволило уменьшить масштаб трагедии.

"Особые слова благодарности хочу сказать четырем парням, которые сдерживали огонь своими силами и, рискуя жизнью, бросались в палатки, вытаскивали детей. Родители 185 спасенных ребят будут благодарны вам всю жизнь", - сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с вожатыми.

Многим членам "Территории инициативы" объявлена благодарность руководителя края.

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