В столицу Чукотки зашла белая медведица

Годовалую самку белого медведя заметили в пятницу в Анадыре. Зверь вышел к Пятому причалу города.

Местные жители сообщили об инциденте полицейским. Те выехали на место, вызвав охотоведов.

- Через некоторое время медведь сам ушел в море и уплыл, никому не навредил, - цитирует РИА Новости представителя окружного УМВД.

Побывавший у причала старший научный сотрудник Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев, отмечает, что в середине июля эта медведица несколько дней жила рядом с маяком на косе Русская Кошка. Это в 60 километрах от города. Затем ее видели у поселка Угольные Копи.

По словам Кочнева, хищницу привлекли заваленные горбушей берега лимана, которую рыбаки выкидывают вместе с потрохами. Поэтому маловероятно, что зверь добровольно уйдет от "кормушки".

Пока специалисты решают, что делать в случае его повторного появления, ученый призвал рыбаков избавляться от улова надлежащим образом, не выкидывая его на берег.

- Внимание постоянно уводится от основной проблемы - вырубаются леса, уничтожаются места обитания животных. Конфликт между человеком и животным будет усугубляться, - считает Анатолий Кочнев.