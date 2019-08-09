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09.08.2019 07:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столицу Чукотки зашла белая медведица

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Годовалую самку белого медведя заметили в пятницу в Анадыре. Зверь вышел к Пятому причалу города.

Местные жители сообщили об инциденте полицейским. Те выехали на место, вызвав охотоведов.

- Через некоторое время медведь сам ушел в море и уплыл, никому не навредил, - цитирует РИА Новости представителя окружного УМВД.

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Побывавший у причала старший научный сотрудник Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев, отмечает, что в середине июля эта медведица несколько дней жила рядом с маяком на косе Русская Кошка. Это в 60 километрах от города. Затем ее видели у поселка Угольные Копи.

По словам Кочнева, хищницу привлекли заваленные горбушей берега лимана, которую рыбаки выкидывают вместе с потрохами. Поэтому маловероятно, что зверь добровольно уйдет от "кормушки".

Пока специалисты решают, что делать в случае его повторного появления, ученый призвал рыбаков избавляться от улова надлежащим образом, не выкидывая его на берег.

- Внимание постоянно уводится от основной проблемы - вырубаются леса, уничтожаются места обитания животных. Конфликт между человеком и животным будет усугубляться, - считает Анатолий Кочнев.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь
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