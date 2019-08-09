В Забайкалье объявили режим ЧС из-за засухи

К гибели посевов и сенокосных угодий привела почвенная засуха в Забайкальском крае. В связи с этим, постановлением губернатора Забайкальского края с 9 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

"Зоны ЧС определены в границах Забайкальского, Калганского, Приаргунского, Нерчинско-Заводского районов, города Краснокаменска и Краснокаменского района, сельских поселений Тарбагатайское и Зугмарское Петровск-Забайкальского района", - сообщается на сайте правительства Забайкалья.

В крае создадут оперативный штаб по ликвидации ЧС, куда войдут представили минсельхоза. В ближайшее время специалисты оценят ущерб, причиненный товаропроизводителям.