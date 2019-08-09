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09.08.2019 10:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За бывшими пленниками "китовой тюрьмы" будут наблюдать с катамаранов

Текст: Ольга Журман

За выпущенными из "китовой тюрьмы" в Охотское море косатками будут наблюдать специалисты Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО), сообщает РИА Новости.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Наблюдение будет вестись с помощью катамаранов, рассказал представитель института Алексей Смородов. По его словам, первые результаты мониторинга появятся через пару дней.

Напомним, первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа. Смородов сообщал, что следующий выпуск ориентировочно состоится 22 августа.

Справка "РГ"

В бухте Средняя содержатся морские млекопитающие, выловленные, как считают правоохранительные органы, незаконно и предназначенные для продажи в океанариумы АТР.

22 февраля 2019 года президент Владимир Путин дал поручение минприроды и минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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