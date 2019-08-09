Денис Паслер прокомментировал итоги встречи с президентом России

Реорганизация промышленных предприятий области, ремонт дорог, строительство школ и больниц - эти и другие актуальные для жителей Оренбуржья вопросы стали главными темами состоявшейся накануне встречи президента России Владимира Путина с врио губернатора области Денисом Паслером.

На встрече с президентом России Денис Паслер внес предложения по строительству школ и дорог в регионе. Фото: Сайт президента России

Лидер региона проинформировал главу государства о ходе ремонтных работ в школе села Трудовое. Напомним, что местные жители обратились на "Прямую линию" президента РФ с просьбой обратить внимание на состояние здания. Денис Паслер заверил, что уже первого сентября сельские дети пойдут в обновленную школу. Дорогу к ней также приведут в порядок.

Сейчас в Оренбуржье возводятся три новых школы. Однако потребности региона гораздо выше: для того, чтобы полностью снять проблему второй смены, необходимо обеспечить местами за партами 17 тысяч ребят. Врио губернатора также обратил внимание главы государства на ситуацию в дорожной отрасли региона. Он внес ряд предложений по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и государственной программы РФ "Развитие образования".

- Это два ключевых направления, которые касаются большинства оренбуржцев. Региону необходима дополнительная поддержка федерального центра. По нацпроекту БКАД доля региональных дорог, соответствующих нормативам, к 2024 году должна составить 34,1 процента. Необходимо поднять этот показатель хотя бы до 50 процентов. Для того чтобы выполнить новый целевой показатель национального проекта, у нас есть необходимые трудовые ресурсы, - прокомментировал итоги встречи с президентом Денис Паслер.

На сегодня общая протяженность дорог регионального значения в Оренбуржье составляет 12 315 километров. Дополнительное финансирование мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволит привести в нормативное состояние 6157 километров дорог.

- Для того чтобы выполнить задачу, поставленную президентом России, и перевести школы области на обучение в одну смену, в Оренбуржье необходимо построить 20 новых школ, создав более 17 тысяч дополнительных мест. Школы вместимостью от 500 до 1135 учащихся будут строиться по типовым проектам в тех территориях, где проблема второй смены стоит наиболее остро. Это Оренбург, Бузулук, Бугуруслан, Сорочинский и Соль-Илецкий городские округа, Оренбургский и Саракташский районы, - резюмировал лидер региона.

Справка "РГ"

В новом учебном году в 122 школах области во вторую смену будет обучаться 22 384 ребенка, что составляет 9,6 процента от общего количества школьников Оренбуржья.

За 2019-2021 годы в области планируется создать 2574 ученических места в шести новых общеобразовательных учреждениях. На эти цели в региональной программе предусмотрено более 2,84 миллиарда рублей.