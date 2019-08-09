Денис Паслер прокомментировал итоги встречи с президентом России

Новости

В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку 17:06
Лукашенко показали шпионскую аппаратуру и комплекс для запуска дронов 17:00
В Беларуси собрали первые Geely GE для сертификации в России 17:00
Пирс Броснан сыграет "красивого исландца" в комедии про "Евровидение" 16:45
Зоопсихолог назвал самых безопасных для детей питомцев 16:43
Россия и Беларусь устранили разногласия по вопросам в Союзном государстве 16:20
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась на 1,2 млн га 16:08
Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций 16:05
ЦИК отказал Брюхановой в регистрации на выборах в Мосгордуму 16:04
АвтоВАЗ выпустит новые версии Lada Largus 16:02
Новый клип Эда Ширана и рэперов за 14 часов собрал 1,5 млн просмотров 15:55
Посольство РФ в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина 15:44
"Калашников" создал электромобиль для каршеринга 15:41
ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предусматривает концерт 15:39
Найден мир Девонского периода возрастом 419 миллионов лет 15:36
Началась реставрация атлантов на фасаде театра им. Ермоловой в Москве 15:35
Сериал "Острые козырьки" может продолжиться спин-оффом 15:30
Мэра Туапсе задержали за превышение полномочий и подлог 15:23
В Нижегородской области открыли мемориальную доску выдающемуся главврачу 15:18
В Ингушетии благоустраивают территорию в приграничных селах 15:15
СМИ: ведущая "Орла и решки" Ивлеева и рэпер Элджей женятся 15:12
В Псковской области запустили систему кинорибейтов 15:02
Сибирские ученые открыли новый вид арктических моллюсков 15:02
Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2" 15:00
Кроссовер на базе Volkswagen Polo получит новый кузов 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 16:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Денис Паслер прокомментировал итоги встречи с президентом России

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Реорганизация промышленных предприятий области, ремонт дорог, строительство школ и больниц - эти и другие актуальные для жителей Оренбуржья вопросы стали главными темами состоявшейся накануне встречи президента России Владимира Путина с врио губернатора области Денисом Паслером.
На встрече с президентом России Денис Паслер внес предложения по строительству школ и дорог в регионе. Фото: Сайт президента России На встрече с президентом России Денис Паслер внес предложения по строительству школ и дорог в регионе. Фото: Сайт президента России
На встрече с президентом России Денис Паслер внес предложения по строительству школ и дорог в регионе. Фото: Сайт президента России

Лидер региона проинформировал главу государства о ходе ремонтных работ в школе села Трудовое. Напомним, что местные жители обратились на "Прямую линию" президента РФ с просьбой обратить внимание на состояние здания. Денис Паслер заверил, что уже первого сентября сельские дети пойдут в обновленную школу. Дорогу к ней также приведут в порядок.

Фото: Министерство транспорта РФ
На реконструкцию аэропорта Оренбурга направят 3,3 млрд рублей

Сейчас в Оренбуржье возводятся три новых школы. Однако потребности региона гораздо выше: для того, чтобы полностью снять проблему второй смены, необходимо обеспечить местами за партами 17 тысяч ребят. Врио губернатора также обратил внимание главы государства на ситуацию в дорожной отрасли региона. Он внес ряд предложений по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и государственной программы РФ "Развитие образования".

- Это два ключевых направления, которые касаются большинства оренбуржцев. Региону необходима дополнительная поддержка федерального центра. По нацпроекту БКАД доля региональных дорог, соответствующих нормативам, к 2024 году должна составить 34,1 процента. Необходимо поднять этот показатель хотя бы до 50 процентов. Для того чтобы выполнить новый целевой показатель национального проекта, у нас есть необходимые трудовые ресурсы, - прокомментировал итоги встречи с президентом Денис Паслер.

Фото: Союз журналистов России
Денис Паслер: В Оренбуржье будут созданы новые современные производства

На сегодня общая протяженность дорог регионального значения в Оренбуржье составляет 12 315 километров. Дополнительное финансирование мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволит привести в нормативное состояние 6157 километров дорог.

- Для того чтобы выполнить задачу, поставленную президентом России, и перевести школы области на обучение в одну смену, в Оренбуржье необходимо построить 20 новых школ, создав более 17 тысяч дополнительных мест. Школы вместимостью от 500 до 1135 учащихся будут строиться по типовым проектам в тех территориях, где проблема второй смены стоит наиболее остро. Это Оренбург, Бузулук, Бугуруслан, Сорочинский и Соль-Илецкий городские округа, Оренбургский и Саракташский районы, - резюмировал лидер региона.

Справка "РГ"

В новом учебном году в 122 школах области во вторую смену будет обучаться 22 384 ребенка, что составляет 9,6 процента от общего количества школьников Оренбуржья.

За 2019-2021 годы в области планируется создать 2574 ученических места в шести новых общеобразовательных учреждениях. На эти цели в региональной программе предусмотрено более 2,84 миллиарда рублей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2"
Советник-посланник посольства США вызван в МИД России
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone