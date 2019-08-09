На всероссийской олимпиаде успешно выступили юные геологи из Татарстана

На XII Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов в Новосибирске с минимальным отрывом от победителей третье и четвертое места заняли команда "Ферсман" из IT-лицея при Казанском федеральном университете и сборная Татарстана "Геобарс". Ребят в казанском аэропорту после 10-дневного олимпиадного марафона встречали помощник президента Татарстана Ринат Сабиров, начальник Татарского геолого-разведочного управления ПАО "Татнефть" Рамиль Гатиятуллин и журналисты.

С олимпиады на олимпиаду

Как получилось, что республику представляли сразу две команды? Такое право Татарстан получил как бронзовый призер предыдущих состязаний в Кемерово.

В самой же республике с 2014 года по инициативе президента РТ Рустама Минниханова и при поддержке нефтяников ежегодно проводится открытая полевая олимпиада юных геологов. В июне этого года она прошла в оздоровительном лагере "Солнечный" компании "Татнефть" близ Альметьевска. Приехали 37 команд и 350 участников. По ее итогам и определились участники всероссийского этапа. "Татнефть" оказала спонсорскую поддержку обеим татарстанским командам.

"Нашему геологическому клубу "Ферсман" - 4 года. Все члены нашего кружка посещали Малый университет КФУ, - рассказал учитель географии ИТ-Лицея Александр КУЛИКОВ. - Нефтяники Татарстана являются нашими спонсорами, их помощь неоценима. Без них не было бы экспедиций, научно-исследовательских работ, побед на конференциях. Информационные технологии востребованы во всех сферах, поэтому синтез ИТ и геологии очень актуален сегодня".

"Геобарс" был сформирован из лучших ребят команд "Наутилус" (7 гимназия Казани), "Мамонты" (Зеленодольск), "Азурит" (Нижнекамск), "Девон" (Альметьевск). Руководили командой учитель географии 7-й казанской гимназии Татьяна Афанасьева и бывшая олимпиадница, а ныне студентка ИГиНГТ КФУ Юлия Зозуля.

Надо отметить, что все участники всероссийской олимпиады ребята на вопрос "кто уже решил стать геологом?" единогласно подняли руки. При этом двое из них уже поступили на соответствующие специальности МГУ и КФУ.

Фото: Асия Маликова

В топ-100

В Новосибирск приехали команды из 29 регионов России, а также Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Монголии. Юные геологи показали свои теоретические знания и практические навыки самостоятельной и командной работы. Зачет шел по итогам следующих соревнований: геологический маршрут, геологический разрез; палеонтология; минералогия и петрография; гидрология; радиометрия; шлиховое опробование; нефть и газ; основы техники безопасности; организация полевой стоянки; описание геологического памятника.

Первые два места заняли Геологическое объединение "ДД(Ю)Т" ("Детско-юношеская геологическая партия") из Перми и "Кузбасс" из Кемерово. Таким образом, призерами, как и на предыдущей Олимпиаде в Кемерово, стали команды из тех же регионов.

"На протяжении всех состязаний, длившихся 10 дней, разрыв между командами был небольшим, - рассказал "Нефтяным вестям" куратор татарстанских команд, Андрей Терехин, заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (ИГиНГТ КФУ). - Тройку призеров определили два последних конкурса. От первого места мы отстали не сильно, разрыв был по итогам одного соревнования".

Фото: Андрей Терехин

В личном зачете все 16 школьников из Татарстана вошли в Топ-100 олимпиады, а Александр Калущинский из "Ферсмана" занял шестое место, получив в награду мобильный телефон.

Следующая всероссийская олимпиада пройдет в 2021 году в Екатеринбурге.

"В детско-юношеское геологическое движение Татарстана уже вовлечены две тысячи школьников, - рассказал руководитель штаба геологической олимпиады в РТ Евгений Гаврилов. - Такое стало возможным благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова и компании "Татнефть". На наши олимпиады всегда с удовольствием съезжаются дети не только из Татарстана. Ежегодно участвует команда из Казахстана. Были у нас и олимпиадники из Узбекистана, Белгородской области, Башкортостана. Ребята заряжены на изучение геологии, они вовлечены в этот процесс. Думаю, это уже позволило им найти свое призвание в жизни".

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