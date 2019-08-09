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09.08.2019 21:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии мошенники сбывали газовые извещатели по 10-кратной цене

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Уголовное дело о групповом мошенничестве возбуждено в Мордовии: по подозрению в совершении преступления в столице республики задержаны девять человек. Фигуранты обманом вынуждали потерпевших - в основном, пожилых людей и инвалидов - приобретать газовые и дымовые извещатели, при этом цена товара превышала рыночную почти в десять раз.

Фото: iStock
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Как сообщило в пятницу МВД по региону, операция по задержанию лидера и активных участников организованной преступной группы проводилась полицейскими совместно с сотрудниками республиканского УФСБ и Росгвардии. Для того чтобы придать криминальному бизнесу респектабельный вид, лидер группы оформил ИП: основным видом его деятельности значилось распространение кредитных карт одного из банков. Мужчина арендовал офис в Саранске и обучил нанятых им работников способам обмана. Сотрудники "фирмы" приходили в квартиры к жителям Саранска и районов республики, представлялись сотрудниками газовой службы или государственных органов и убеждали хозяев немедленно приобрести газовые либо дымовые извещатели. Для пущей правдоподобности злоумышленники надевали форму, схожую со спецодеждой соответствующих служб, и предъявляли удостоверение работника фирмы.

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- Обманутым гражданам реализовывались сигнализаторы загазованности за 6990 рублей, а также пожарные дымовые регистраторы за 2990 рублей - в то время как их закупочная стоимость составляла 600 и 300 рублей соответственно, - уточнили в пресс-службе МВД по РМ. - По предварительным данным, пострадало более 60 человек, ущерб составил более 350 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос о заключении задержанных под стражу.

Кстати

МВД по Республике Мордовия просит тех, кто также пострадал от мошеннических действий организованной группы, обращаться в территориальные органы внутренних дел по месту жительства. В ведомстве заверили, что от граждан, которых обманом заставили приобрести газовые и дымовые извещатели по завышенным ценам, в кратчайшие сроки примут заявления, а затем по ним будут проведены неотложные следственные действия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
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