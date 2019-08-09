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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дань за койку

Главный врач брал с пациентов деньги за госпитализацию
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
В Самарской области вынесли приговор бывшему главврачу больницы, который незаконно собирал со стариков плату (75 процентов от пенсии) за госпитализацию.

Эта история так и осталась бы за дверями отделения сестринского ухода Борской центральной районной больницы, если бы не плановая проверка прокуратуры, которая вскрыла долги и нецелевое расходование средств. Вышли и на некрасивую историю с пенсионерами. После следователи собрали доказательства, а суд установил, что главврач с 2015 по 2017 год практиковал сбор платы за пребывание престарелых и инвалидов, которым требовался постоянный уход, в медико-социальных отделениях больницы - в селах Петровка и Усманка.

- По указанию главврача с пенсионеров незаконно взималась ежемесячная плата - 75 процентов от пенсии, несмотря на то что оплата этих услуг предусмотрена бюджетом, - пояснили "РГ" в прокуратуре региона.

Фото: iStock
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Первый месяц пребывания в отделениях сестринского ухода был бесплатным, а дальше родственников пожилых пациентов ставили перед фактом - несите ваши денежки. Перед получением пенсии домой звонила старшая медсестра и напоминала о "тарифе", кроме того, дополнительно еще нужно было покупать памперсы. Нет денег - нет ухода, забирайте домой. Собирать "дань" с престарелых больных медсестру якобы заставлял лично главврач. К слову, после скандала она по-тихому уволилась на пенсию. Остальные медработники и санитарки не знали о происходящем. Люди же и не думали жаловаться, возмущались про себя, кто же это в глубинке хочет нажить себе врага в лице главврача? Дочери пациентов, сами уже зачастую пенсионерки, честно отсчитывали 75 процентов от бабушкиных пенсий, вздыхая. Старенькие больные родители ждали их с гостинцами, кормили в больнице не ахти...

Между тем социальные страницы семьи доктора пестрели позитивными сообщениями о загранпоездках. Не исключено, во время шопинга в бутиках тратились деньги лежачих стариков. В общей сложности следователи доказали мошенническое похищение у пациентов более 2,7 миллиона рублей.

Районный суд признал бывшего главврача Борской ЦРБ виновным в ряде эпизодов мошенничества и служебном подлоге. Но так как подозреваемый полностью признал свою вину и вернул деньги всем пострадавшим семьям односельчан, ему дали условный срок: 4 года лишения свободы. Он также заплатит в казну штраф - 150 тысяч рублей.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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