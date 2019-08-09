Открыта регистрация на "Технопром-2019" в Новосибирске

Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето 11:11
В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука 11:10
В Махачкале за взятку задержаны члены приемной комиссии вуза 11:02
Названы самые незащищенные от угона автомобили 11:02
Телеканалы впервые были задействованы для оповещения об урагане 10:58
В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым 10:50
В Крыму танкист ЧФ спас ребенка из горящей квартиры 10:49
За бывшими пленниками "китовой тюрьмы" будут наблюдать с катамаранов 10:33
За что Mercedes-Benz платит владельцам старых машин по 3 000 евро 10:23
В Калининграде офицер полиции погиб в дежурной части 10:18
Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве под Архангельском 10:18
Приставы рассказали, что пытаются пронести уральцы в здание суда 10:17
В пожарах в России сгорело более 2,5 млн гектаров леса 10:16
В селе Каменка недалеко от сгоревших военных складов произошел пожар 10:05
Более 200 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды 10:01
Четыре самолета не смогли приземлиться в Уфе из-за тумана 09:57
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП 09:50
В красноярском главном управлении МВД прошли обыски 09:49
В Нижегородской области в двух ДТП пострадали 12 человек 09:41
Врач рассказал, чем можно заразиться при поцелуе 09:41
Первый серийный кроссовер Kia Seltos сошел с конвейера 09:33
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка 08:58
В Хабаровске запретили пригородные речные перевозки из-за паводка 08:51
Атамбаева поместили в СИЗО 08:44
BMW в России позвали на ремонт из-за ржавчины 08:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 11:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Открыта регистрация на "Технопром-2019" в Новосибирске

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирском "Экспоцентре" 18-20 сентября этого года пройдет VII Международный форум технологического развития "Технопром". Правительство региона, которое выступает организатором мероприятия, приглашает участников заполнить регистрационную форму на сайте форума.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирская область привлечет 137 миллиардов инвестиций за 10 лет

Ключевая тема форума-2019 - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа форума, рассчитанная на три дня, включает несколько десятков мероприятий по таким направлениям, как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. Участникам предлагается обсудить реализацию национальных проектов, направленных на прорывное научно-технологическое развитие России и наращивание международного сотрудничества.

В рамках форума пройдут выставочные мероприятия, на которых будут представлены проекты, способствующие повышению экономической эффективности в области экономики и промышленности и обеспечению комплексного социально-экономического развития регионов и страны в целом.

На площади свыше семи тысяч квадратных метров свои стенды разместят крупные госкорпорации, научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также малые предприятия. "Выставка "Технопром" призвана не только выгодно представить отечественные разработки в ключевых отраслях российской промышленности, но и привлечь российские и зарубежные инвестиции", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Контакт

Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную форму, размещенную на сайте "Технопром-2019": http://2019.forumtechnoprom.com/registration.php

Телефон "горячей линии": 8 (800) 333-54-63 (звонок по России бесплатный).  

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Атамбаева поместили в СИЗО
Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка