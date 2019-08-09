Открыта регистрация на "Технопром-2019" в Новосибирске

В Новосибирском "Экспоцентре" 18-20 сентября этого года пройдет VII Международный форум технологического развития "Технопром". Правительство региона, которое выступает организатором мероприятия, приглашает участников заполнить регистрационную форму на сайте форума.

Ключевая тема форума-2019 - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа форума, рассчитанная на три дня, включает несколько десятков мероприятий по таким направлениям, как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. Участникам предлагается обсудить реализацию национальных проектов, направленных на прорывное научно-технологическое развитие России и наращивание международного сотрудничества.

В рамках форума пройдут выставочные мероприятия, на которых будут представлены проекты, способствующие повышению экономической эффективности в области экономики и промышленности и обеспечению комплексного социально-экономического развития регионов и страны в целом.

На площади свыше семи тысяч квадратных метров свои стенды разместят крупные госкорпорации, научно-исследовательские и образовательные учреждения, а также малые предприятия. "Выставка "Технопром" призвана не только выгодно представить отечественные разработки в ключевых отраслях российской промышленности, но и привлечь российские и зарубежные инвестиции", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Контакт

Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную форму, размещенную на сайте "Технопром-2019": http://2019.forumtechnoprom.com/registration.php

Телефон "горячей линии": 8 (800) 333-54-63 (звонок по России бесплатный).