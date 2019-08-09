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09.08.2019 16:12
Проект: В регионах

"Россети Сибирь" в Омской области делают ставку на цифровизацию

Омский филиал компании "Россети Сибирь" инвестирует в 2019 году около 600 миллионов рублей в цифровизацию электросетей Омской области. Это в два с лишним раза больше, чем год назад.

- Согласно программе "Цифровая экономика", утвержденной правительством РФ, начиная с этого года "Россети Сибирь" строят только цифровые подстанции, - сообщил директор Омского филиала компании Сергей Моденов. - В частности, в 2019-м инвестиции будут направлены на проектирование цифровой подстанций "Кристалл", мероприятия по реконструкции подстанции "Омская". В Новотроицком поселении запланирована реализация проекта "Цифровой РЭС" (район электрических сетей).

По словам Сергея Моденова, цифровизация затронет и действующие объекты омской энергосистемы. Речь идет о телемеханизации подстанций, модернизации системы цифровых каналов связи, реконструкции подстанций с заменой устройств релейной защиты и автоматики, установке реклоузеров.

По словам специалистов, "цифра" усилит надежность электроснабжения, позволит максимально оперативно определить место повреждения, устранять неполадки с минимальными издержками для потребителей.

- Цифровизация уже приносит первые плоды, - утверждает Сергей Моденов. - Позволяет снижать количество технологических отключений в сети и существенно уменьшать среднюю длительность отключения потребителей.

Одним из необходимых условий перехода к цифровым сетям являются умные счетчики. В этом году в домах омичей установят 20 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Теперь потребители смогут сами контролировать процесс энергопотребления, экономить ресурсы и деньги - данные о потребленных киловатт-часах будут отображаться на выносном дисплее. Информация в квитанциях на оплату также будет формироваться автоматически.

В числе ключевых проектов инвестпрограммы -2019 - второй этап реконструкции подстанции "Красноярская" (обеспечивает электроэнергией жителей села Красноярка, а также многочисленные здравницы, базы отдыха и детские лагеря, новые коттеджные поселки). В планах года - модернизация подстанции "Тара" (Тарский район Омской области).

Всего в этом году Омский филиал "Россети Сибирь" инвестирует в развитие энергосистемы региона порядка 1,1 миллиарда рублей.

 

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

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