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09.08.2019 11:23
Проект: В регионах

"Ростелеком" в 2019 году модернизировал сети для 480 абонентов в Новосибирске

Новосибирский филиал "Ростелекома" с начала 2019 года заменил медный кабель на оптические линии связи и обеспечил доступ к высокоскоростному интернету для 480 корпоративных клиентов. Среди абонентов компании - административные здания, библиотеки и социальные объекты.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Проект "Миграция с меди на оптику" реализуется в Новосибирской области с 2016 года. За это время по программе модернизации сетей связи "Ростелеком" построил 3822 объекта, переключил с меди 4235 абонентов и подключил 3361 новых клиентов. Современными технологиями в том числе пользуются 595 школ региона, сети банкоматов крупных банков (в том числе Сбербанка и ВТБ), Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области, служба судебных приставов, региональный центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Обновление инфраструктуры позволяет новым и старым клиентам "Ростелекома" присоединяться к облачным сервисам, помогающим наладить работу отдельного офиса или целой организации. Это касается таких услуг для частных и корпоративных клиентов как "Wi-Fi для бизнеса", "Интерактивное ТВ", "Виртуальный офис", "Видеонаблюдение", "Виртуальная АТС" и других.

"После переключения с меди на оптику у корпоративных абонентов появляется возможность увеличить скорость интернета сразу до 1 Гбит/с. Благодаря этому бизнес-клиенты могут подключиться к цифровым услугам, которые автоматизируют рабочие процессы и значительно сокращают издержки на ИТ-инфраструктуру. Кроме того, оптические технологии позволяют передавать большие объемы информации, что сейчас актуально для многих компаний и государственных организаций", - подчеркнул Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

В планах Новосибирского филиала - до конца 2019 года построить и переключить на оптику дополнительно 540 адресов, перевести на новые линии связи еще 600 клиентов и выйти на суммарный показатель в 8200 портов по итогам четырех лет реализации проекта миграции. При этом сам процесс переключения абонентов с меди на оптику проходит по отработанной схеме: бесплатно, максимально быстро и в удобное для клиентов время.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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