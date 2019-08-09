Сибирские ученые открыли новый вид арктических моллюсков

Новосибирские ученые совместно с коллегами из США обнаружили в Арктике моллюсков, являющихся предками ранее известных арктических родов этих существ.

Новый вид ископаемых головоногих моллюсков относится к семейству белемнитов. По словам ученых, они имели жесткую конусообразную раковину и при этом были похожи на современных кальмаров.

- На Аляске мы обнаружили новый род, дали ему название - Pseudosimobelus. Он является как минимум переходной формой между двумя семействами, имеет признаки обоих семейств, - цитирует ТАСС ведущего научного сотрудника лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ Оксану Дзюбу. - По всей видимости, именно он и являлся предком семейства Cylindroteuthididae, которое 170-130 миллионов лет назад было очень широко распространено в Арктике.

В дальнейшем ученые намерены продолжать совместные исследования на северо-востоке России и Аляске. Исследования останков древних моллюсков помогут выяснить, какие процессы происходили на Земле миллионы лет назад.