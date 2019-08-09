В Ачинском районе снова введен режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края из-за новых взрывов и пожара на складе боеприпасов введен режим чрезвычайной ситуации, передает ТАСС со ссылкой на главу района Евгения Розанчугова.

"С учетом действующего режима чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования, в связи с ухудшением гидрометеоусловий осуществляется вывоз жителей деревни Каменка в пункт временного размещения в поселке Малиновка", - передает администрация Ачинского района.

Новая серия взрывов прогремела на военном складе вечером в пятницу 9 августа. Детонацию вызвало попадание молнии в ходе разминирования.

Пострадали, по предварительным оценкам, не менее десяти человек. Четверо из них госпитализированы.

Сейчас работы по разминированию приостановлены. Оценивать ущерб от новых взрывов власти начнут утром в субботу 10 августа.