В пожарах в России сгорело более 2,5 млн гектаров леса

На территории России, по данным ФБУ "Авиалесоохрана" на утро 9 августа, действовало 508 лесных пожаров. Из них 196 на площади 197 652 гектара активно тушили. А 312 на площади более 2,5 миллиона гектаров находятся под наблюдением.

Бороться с частью пожаров прекратили, поскольку опасности для населенных пунктов и объектов экономики они не представляют, а затраты на тушение превысят нанесенный вред. Наибольшая площадь таких возгораний приходится на Красноярский край (907 343 гектара), Якутию (579 350 гектаров), Иркутскую область (579 350 гектаров), Забайкальский край (76 051 гектаров) и Бурятию (65 562).

Работы по активному тушению пожаров проводились в восьми регионах. В Иркутской области тушили 79 пожаров на площади 128 960 гектаров, из них четыре площадью 2 328 гектаров на особо охраняемых природных территориях. В Красноярском крае боролись с 86 пожарами на площади 64 453 гектара. В Якутии ликвидировали 12 пожаров на площади 1 178 гектаров. В Бурятии - 11 пожаров на площади 1609 гектаров, в том числе четыре площадью 789 гектаров в заповедниках. Еще один пожар на охраняемой территории тушили в Хабаровском крае, его площадь составила 397 гектаров. Семь небольших пожаров побороли также в Алтайском крае, Томской и Амурской областях.

В работе на термоточках задействованы больше восьми сотен сотрудников Авиалесоохраны.

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края и в двух муниципальных районах Бурятии. В 42 субъектах РФ действует особый противопожарный режим.