В селе Каменка недалеко от сгоревших военных складов произошел пожар

В селе Каменка Красноярского края, находящемся в непосредственной близости от недавно взорвавшихся военных складов боеприпасов, возник пожар. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

На данный момент нет информации о том, какое именно здание загорелось. При этом в экстренном ведомстве отметили, что пожар бытовой.

Напомним, в результате пожара на военных складах и взрыва боеприпасов в Каменке повреждены несколько домов. Это зафиксировала работающая в районе комиссия, в составе которой представители Минобороны РФ, военных и территориальных прокуратур, командования ЦВО, органов внутренних дел, МЧС и местной администрации. Как сообщает региональное управление МЧС, в населенных пунктах, расположенных неподалеку от складов сейчас проводят оценку ущерба, нанесенного взрывами. По последним данным, инфраструктура, социальные объекты и жилые дома в городах Ачинск и Назарово, в поселках Заворки, Ключи, Малый Улуй не пострадали.