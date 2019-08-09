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09.08.2019 13:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые популярные у отечественных экстремалов горы

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Эльбрус стал самой популярной вершиной у отечественных любителей альпинизма и экстрима.

Фото: iStock
Автотуристы выбрали самые качественные дороги в России

Эксперты российского сервиса по бронированию жилья Tvil.ru выяснили, какие горы манят сильнее всего российских туристов. Для этого они провели опрос в социальных сетях.

По итогам исследования, четверть голосов достались самой высокой горе в Европе - Эльбрусу. Он находится на территории сразу двух субъектов России - Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Второе место разделили сразу две вершины, набравшие по 16,7 процента голосов. Это известная на всю страну после Зимних Олимпийских игр 2014 года гора Фишт и гора Роман-Кош в Крыму. Третье место заняла алтайская Белуха.

Реже всего туристы отправляются в горные походы на Семенов-Баши в Домбае и в Хибины на Кольском полуострове, у которых 8,33 процента голос, и в сибирские Саяны, на гору Народная на Приполярном Урале и на вулканы Камчатки (4,17 процента).

Последнее место заняли вулканы Камчатки, что неудивительно, ведь стоимость только дороги на полуостров из центральной части России составляет десятки тысяч рублей. К тому же, добраться к этим вершинам можно только на вертолете, а услуги проводников здесь будут стоить намного дороже, чем на том же Эльбрусе.

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