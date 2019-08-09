В Черкесске открылись бесплатные консультационные центры для родителей

В столице Карачаево-Черкесии в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" (нацпроект "Образование") создано два консультационных центра. Они действуют на базе центра образования № 11 и детского сада № 17 "Мамонтенок". Родители могут обратиться сюда за квалифицированной помощью психологов, социальных педагогов, дефектологов, юристов и специалистов других профессий.

- Мы нередко оказываем и выездные консультации, так как родителям из отдаленных аулов бывает трудно выехать в Черкесск. Это касается и родителей детей-инвалидов, которым трудно отлучиться из дома хотя бы на час, - рассказывает директор центра образования № 11 и руководитель республиканского консультационного центра Елена Ляшова.

Недавно наши специалисты посетили общественную организацию "Счастливое детство", где собрались папы, мамы, бабушки и дедушки детей с особенностями развития. У них очень узкий круг общения и накопилось множество вопросов как к психологам, так и к юристам. Например, люди не знают, как устроить ребенка в детский сад, школу, какие имеются коррекционные классы. Мамы детей-инвалидов-колясочников попросили, чтобы психологи, дефектологи, логопеды приезжали к ним на дом. Мы, конечно, учтем эти просьбы. Стараемся охватить все реабилитационные центры, где находятся дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Кто-то ушел из дома, так как не нашел контакта с родителями, у кого-то конфликт с учителями... Обращаются к нам и молодые мамы. Им также трудно специально выбраться в офис центра, поэтому, заметив такую тенденцию, что молодые женщины охотно общаются в сосцетях, организовали беседы по скайпу. На днях юрист консультировал пожилую женщину, у которой появились сложности с оформлением опеки над внучкой. Если требуется помощь других специалистов направляем людей в другие инстанции. Например, женщина не могла устроить ребенка в детсад, организовали ей встречу с представителем городского управления образования и уполномоченным по правам ребенка.

Первый заместитель мэра Черкесска Алексей Баскаев отметил, что центры приступили к практической работе, и что они должны активно сотрудничать с семьями, находящихся в социально опасном положении, в том числе вести работу по профилактике наркомании.

Центры работают без выходных с 08.00 до 20.00. Специалисты оказывают помощь родителям трудных подростков, детей с девиантным поведением, а также жителям, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Консультации по вопросам образования и воспитания детей до 18 лет предоставляются также семьям, имеющим одаренных детей, многодетным и молодым семьям. В июле Центры помощи родителям оказали около шести тысяч услуг.

Для реализации проекта "Поддержка семей, имеющих детей", в котором КЧР планирует участвовать и в 2020 году, центры привлекают ведущих специалистов региона с хорошим опытом работы, а также сотрудничают с детскими медучреждениями КЧР.