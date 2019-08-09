В Ингушетии благоустраивают территорию в приграничных селах

В селах Сунженского района Ингушетии, расположенных на границе с Чеченской республикой, начали реализовывать проекты по благоустройству общественных территорий.

Так, в сельском поселении Нестеровское приведут в порядок две улицы. Там положат тротуарную плитку, установят бордюры, современное освещение, скамейки для отдыха, красивые урны. Будут посажены деревья и кустарники.

На это планируется потратить более шести миллионов рублей. Регион получит средства по федеральному проекту "Формирование современной городской среды". Улицы поселения преобразятся до ноября.

А в селе Аршты решается проблема обеспечения жителей качественной питьевой водой. Там прокладываются новые сети протяженностью почти восемь километров, строятся четыре артезианские скважины. Решать задачу помогает Роснефть. Стоимость работ более 14 миллионов рублей. До конца года они будут выполнены.

С вводом водовода в эксплуатацию нормальное водоснабжение появится и в нескольких соседних селах.