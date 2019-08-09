В высокогорном селе Маруха в КЧР появился комфортабельный детсад

Новости

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 8 18:38
Поступили данные о количестве серий в первом сезоне "Властелина колец" 18:25
В Сети появилось видео применения немецкой крылатой авиаракеты 18:25
Авиакомпания из РФ объяснила заход самолета в воздушное пространство Украины 18:22
Мэра Туапсе арестовали по подозрению в подлоге 18:17
Число арестованных по делу о беспорядках 27 июля достигло одиннадцати 18:08
Цена на топливо в Китае снизилась четвертый раз за год 18:01
Новые взрывы под Ачинском: пострадали пять человек 18:00
Жителю Коми грозит четыре года колонии за вырубку деревьев 17:50
В Екатеринбурге упавший лифт насмерть придавил монтажника 17:45
Петербург отметил 75-летие окончания Ленинградской битвы 17:37
Леди Гаге предъявят многомиллионный иск за три "украденные" ноты 17:35
На Кубани арестован водитель упавшего в обрыв автобуса 17:34
В Поморье не выявили радиационной угрозы после взрыва на полигоне 17:27
Рабочий погиб от теплового удара на строительстве объектов ОИ-2020 17:22
В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку 17:06
Лукашенко показали шпионскую аппаратуру и комплекс для запуска дронов 17:00
В Беларуси собрали первые Geely GE для сертификации в России 17:00
Пирс Броснан сыграет "красивого исландца" в комедии про "Евровидение" 16:45
Зоопсихолог назвал самых безопасных для детей питомцев 16:43
Россия и Беларусь устранили разногласия по вопросам в Союзном государстве 16:20
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась на 1,2 млн га 16:08
Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций 16:05
ЦИК отказал Брюхановой в регистрации на выборах в Мосгордуму 16:04
АвтоВАЗ выпустит новые версии Lada Largus 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 18:05
Проект: В регионах

В высокогорном селе Маруха в КЧР появился комфортабельный детсад

Текст: Ирина Варламова (Черкесск)
Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР
Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР

На торжественное открытие нового детского сада в Зеленчукский район приехал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, поздравивший жителей Марухи с долгожданным событием.

-Я знаю, что вы долго этого ждали. Сегодня объект введен в эксплуатацию и у детишек есть возможность посещать этот детский сад, получать все то, что должен получать каждый ребенок в нашей республике, в нашей стране, - отметил Рашид Темрезов.

Также глава региона подчеркнул, что проблема отдаленных сел существует, и решением вопросов строительства социальной инфраструктуры будет и дальше уделяться особое внимание властей.

Фото: пресс-служба мэрии Черкесска
В Черкесске открылись бесплатные консультационные центры для родителей

Для жителей села Марухи - одного из отдаленных сел КЧР, которое находится в Зеленчукском районе, появление нового детского сада стало настоящим подарком. Старый закрылся еще 25 лет назад. Теперь родителям не надо возить детей в соседнее село или сидеть с ними дома.

Новое комфортабельное детское учреждение соответствует всем современным требованиям. Здесь имеются спальные и игровые комнаты, столовая, спортивный и актовый залы. В отдельном блоке - кухня, столовая, медкабинет, спортивный и актовый залы. Для игр на свежем воздухе предусмотрены четыре игровые площадки с теневыми навесами и спортивная площадка.

В дошкольном учреждении будут созданы четыре группы по 25 человек, в том числе одна ясельная - для детей от 1,5 до 3 лет. С появлением нового социального объекта созданы и новые рабочие места. В детском саду трудоустроены 30 человек, которые будут получать стабильную зарплату.

Решение возобновить реконструкцию старого пустующего здания и открыть современный комфортабельный детсад Рашид Темрезов принял во время визита в Зеленчукский район. Именно с этой просьбой к руководителю республики обратились жители села.

И вот, спустя два года, от имени родителей и жителей села многодетная мать Индиана Абдуллаева уже благодарила руководителя региона за новый детский сад. Юным жителям села Рашид Темрезов пожелал крепкого здоровья, расти умными и прославить свое родное село, район и республику.

Напомним, детский сад в Марухе стал уже пятым в Зеленчукском районе республики, открытым в течение последних пяти лет. Комфортабельные современные дошкольные образовательные учреждения открылись в станицах Зеленчукской, Сторожевой, Кардоникской и в ауле Кызыл-Октябрь.

В целом в Карачаево-Черкесии за последние пять лет открыто 52 новых дошкольных учреждения.

Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Черкесск Карачаево-Черкесия - к новым вершинам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число арестованных по делу о беспорядках 27 июля достигло одиннадцати
Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2"
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизилась на 1,2 млн га
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета