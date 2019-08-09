В высокогорном селе Маруха в КЧР появился комфортабельный детсад

На торжественное открытие нового детского сада в Зеленчукский район приехал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, поздравивший жителей Марухи с долгожданным событием.

-Я знаю, что вы долго этого ждали. Сегодня объект введен в эксплуатацию и у детишек есть возможность посещать этот детский сад, получать все то, что должен получать каждый ребенок в нашей республике, в нашей стране, - отметил Рашид Темрезов.

Также глава региона подчеркнул, что проблема отдаленных сел существует, и решением вопросов строительства социальной инфраструктуры будет и дальше уделяться особое внимание властей.

Для жителей села Марухи - одного из отдаленных сел КЧР, которое находится в Зеленчукском районе, появление нового детского сада стало настоящим подарком. Старый закрылся еще 25 лет назад. Теперь родителям не надо возить детей в соседнее село или сидеть с ними дома.

Новое комфортабельное детское учреждение соответствует всем современным требованиям. Здесь имеются спальные и игровые комнаты, столовая, спортивный и актовый залы. В отдельном блоке - кухня, столовая, медкабинет, спортивный и актовый залы. Для игр на свежем воздухе предусмотрены четыре игровые площадки с теневыми навесами и спортивная площадка.

В дошкольном учреждении будут созданы четыре группы по 25 человек, в том числе одна ясельная - для детей от 1,5 до 3 лет. С появлением нового социального объекта созданы и новые рабочие места. В детском саду трудоустроены 30 человек, которые будут получать стабильную зарплату.

Решение возобновить реконструкцию старого пустующего здания и открыть современный комфортабельный детсад Рашид Темрезов принял во время визита в Зеленчукский район. Именно с этой просьбой к руководителю республики обратились жители села.

И вот, спустя два года, от имени родителей и жителей села многодетная мать Индиана Абдуллаева уже благодарила руководителя региона за новый детский сад. Юным жителям села Рашид Темрезов пожелал крепкого здоровья, расти умными и прославить свое родное село, район и республику.

Напомним, детский сад в Марухе стал уже пятым в Зеленчукском районе республики, открытым в течение последних пяти лет. Комфортабельные современные дошкольные образовательные учреждения открылись в станицах Зеленчукской, Сторожевой, Кардоникской и в ауле Кызыл-Октябрь.

В целом в Карачаево-Черкесии за последние пять лет открыто 52 новых дошкольных учреждения.