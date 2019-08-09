На Петербургском цифровом форуме обсудят технологии будущего

Обсуждение цифровой стратегии развития города и страны в целом, презентация лучших разработок Северной столицы и мировых технологий завтрашнего дня пройдут в ходе II Петербургского цифрового форума, который состоится 29-30 августа.

В рамках деловой программы форума запланирован ряд дискуссий о том, как должна проходить цифровая трансформация ключевых отраслей и сфер жизни Санкт-Петербурга. Какие технологии нужно внедрять в образовательный процесс в школах, детских садах и вузах города? Как должна измениться строительная отрасль, что такое цифровая урбанистика? Как цифра упростит коммуникации бизнеса с органами власти?

Эти и многие другие актуальные вопросы обсудят ключевые персоны создания цифровой экономики. Как сообщили организаторы, к участию в работе форума приглашены руководители органов власти России, главы крупнейших корпораций страны, директора транснациональных компаний и эксперты с мировым именем.

В рамках форума состоится выставка из нескольких тематических блоков: зона робототехники, зона стартапов и инноваций, виртуальной и дополненной реальности, а также зона цифрового города. Здесь будет организована отдельная программа мероприятий - мастер-классы и лектории.