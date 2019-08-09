На вокзале Петербурга безработный избил пенсионерку за замечание

На Московском вокзале Санкт-Петербурга мужчина избил пенсионерку за сделанное ему замечание. Женщине оказали помощь в медпункте вокзала, ее здоровью ничего не угрожает. Хулигана задержали.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу. Оказалось, что 61-летняя жительница Петербурга на вокзале дожидалась своей электрички. К ней подсел незнакомый человек и решил поспать рядом на скамейке.

Пенсионерка сделала нежелательному соседу замечание. Возникла перепалка, после которой мужчина несколько раз ударил ее кулаком по лицу.

Грубиян попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что безработному хулигану 35 лет, он из Вологды и уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за разбой и грабеж.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ - "Побои". Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.