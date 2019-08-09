Новгородским охотникам предложили отстрелять три тысячи диких кабанов

Комитет охотхозяйства и рыболовства Новгородской области предложил охотникам отстрел диких кабанов в количестве трех тысяч. Это делается в рамках борьбы с болезнью африканской чумы свиней.
Как сообщает пресс-служба комитета, с 30 июля в Шимском районе ввели карантин по африканской чуме свиней.
Поводом стал добытый кабан, у которого по результатам лабораторных исследований выявили вирус АЧС. Вспышки заболевания фиксировали и в Батецком районе.
Охотникам предлагают произвести отстрел диких кабанов до 1 октября. По данным специалистов, в регионе обитает около пяти тысяч этих животных.
Помимо угрозы распространения опасного вируса, дикие кабаны наносят вред огородам жителей деревень и владельцев дачных участков. Власти полагают, что к концу года уменьшат популяцию наполовину.