Петербург отметил 75-летие окончания Ленинградской битвы

В Петербурге в честь 75-летия со Дня окончания Ленинградской битвы прозвучал выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а на местах воинских захоронений и мемориалах памяти героев Великой Отечественной войны состоялись церемонии возложения венков и цветов.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев со знаменательным днем, который наряду с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады иногда называют Днем Ленинградской победы. Сражение под стенами осажденного города стало одним из самых длительных за всю историю Второй мировой войны, оно продлилось почти ровно три года - с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года.

- Сегодня мы с вами возложили цветы к Монументу героическим защитникам города. Пришло много людей, а это говорит о том, что жива память о войне и блокаде, память о наших отцах и дедах, которые выстояли и победили, - отметил Александр Беглов. - Наш долг - воспитывать молодежь так же, как воспитывали нас люди военного поколения.

Праздничные мероприятия продолжит сегодня вечером исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича в историческом парке "Россия - моя история".

Напомним, в этом году Петербург отметил военным парадом 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Мы достойно выполнили пожелание ветеранов, - подчеркнул Александр Беглов, который отдельно поздравил военнослужащих Западного военного округа с сегодняшним праздником и поблагодарил командование округа и всех, кто принимал участие в организации парада.

В 2020 году Россия отметит 75-летие окончания Великой Отечественной войны. Уже известно, что ветераны и блокадники, труженики тыла получат к юбилею дополнительную выплату.