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09.08.2019 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом мошенник выманил у женщины 200 тысяч рублей

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Полицейские задержали 21-летнего безработного, который обманом выманил у молодой женщины более 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, с молодым человеком 34-летняя жительница поселка Янтарный познакомилась несколько месяцев назад. Он представился военнослужащим и уговорил новую знакомую купить в кредит мобильный телефон за 70 тысяч рублей.

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Телефон лжевоеннослужащий позже продал, а денежные потери девушки на этом не закончились. Кавалер посетовал на сложности с оплатой военной ипотеки и уговорил потерпевшую оформить на свое имя кредитную карту.

Отказать она не смогла, в итоге молодой человек завладел картой и снял с нее 150 тысяч рублей, потратив их на собственные нужды. Поняв, что стала жертвой мошенника, девушка написала заявление в полицию.

Сотрудники угрозыска ОМВД России по Центральному району задержали подозреваемого. Он помещен в СИЗО, возбуждены уголовные дела по статьям УК "Мошенничество" и "Кража". Молодой человек подозревается в совершении еще двух имущественных преступлений, проводится расследование.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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